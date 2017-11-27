习近平：坚持不懈推进中国“厕所革命”

中共中央总书记、国家主席习近平近日就中国旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成效作出重要指示。他强调，两年多来，旅游系统坚持不懈推进“厕所革命”，体现了真抓实干、努力解决实际问题的工作态度和作风。

新华社今天（27日）引述习近平指出，旅游业是新兴产业，方兴未艾，要像抓“厕所革命”一样，不断加强各类软硬件建设，推动旅游业大发展。

习近平指出，厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，农村也要抓。他说，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。

据报道，习近平2015年4月曾经就“厕所革命”作出重要指示，强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。

他当时表示，冰冻三尺，非一日之寒。要像反对“四风”一样，下决心整治旅游不文明的各种顽疾陋习。要发扬钉钉子精神，采取有针对性的举措，一件接着一件抓，抓一件成一件，积小胜为大胜，推动我国旅游业发展迈上新台阶。

据报道，习近平对中国厕所问题“高度重视、十分关心”。中共十八大以来，他在国内考察调研过程中，走进农户家里，经常会问起村民使用的是水厕还是旱厕，在视察村容村貌时也会详细了解相关情况。

习近平多次强调，随着农业现代化步伐加快，新农村建设也要不断推进，要来个“厕所革命”，让农村群众用上卫生的厕所。

中国国家旅游局自2015年起，在全国范围内启动三年旅游厕所建设和管理行动。行动启动以来，中国全国旅游系统将“厕所革命”作为基础工程、文明工程、民生工程来抓，取得明显成效。

截至今年10月底，中国全国共新改建旅游厕所6.8万座，超过目标任务的19.3%。“厕所革命”也逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。

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