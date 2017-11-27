TFBoys队长王俊凯请教如何移民外星 获霍金本人短片回复

中国国内人气爆红少年天团TFBoys的队长王俊凯，上周五（24日）在微博上发布一则以全英文发言的短片，向英国物理学家霍金请教有关人类移民外星等问题。

该问题获霍金本人亲自以短片回复。霍金还表示，王俊凯的提问让他看到中国年轻人对未来的思考和好奇心。不少中国网民都对王俊凯的问题能够得到霍金的回复，大表惊讶，甚至惊呼王俊凯为“人生赢家”。

据网媒“香港01”昨天（26日）报道，身穿白衬衫搭米色毛衣的王俊凯在片段中首先向霍金问好，并介绍自己来自中国，想向对方请教关于未来的问题。

王俊凯表示，因霍金一直提出“人类探索移民外星以延续地球文明”的建议，他与许多中国年轻人也都对探索宇宙及未来充满好奇，所以想向霍金请教他们须为此做什么准备。

其次，王俊凯也提及到在探索未来和发展科技的同时，该如何保护传统文化的问题。

在全长约一分钟的片段中，王俊凯全程以英语发问，获不少中国网民纷纷大赞“英文凯”“厉害了！国际王俊凯”“俊凯我会好好学英文”。

据报道，当王俊凯向霍金发问的片段在微博上发布后，霍金不但“已读”，甚至还于两个多小时后拍下短片亲自“秒回”。

霍金在片段中首先感谢王俊凯的提问，并指出人类对于地球的破坏，正威胁着所有人。因此，应该考虑探索其他有潜力的星球，以延续人类的发展。

但他认为，不会把全人类移民到另一星球，只会挑选一些确保能够生存下去的人。

至于如何计划在其他星球上生活，霍金表示，首先必须有想像力，考虑未来将如何生活。

他说：“在我们的脑海里，看看今天能做什么来缓解今天的问题，更好地想像未来”。

对于王俊凯提到的传统文化保护问题，霍金指出，不相信传统文化会消失，因为艺术和音乐都是面向人类的，对外来物种均无任何意义。因此，不需要担心。

此外，霍金也在微博提到因为王俊凯的提问，让他看了中国年轻人对未来的思考和好奇心。

他表示，希望“当你们追求科学以及其他创意时，如此的好奇心和自信可以延续下去”。

同时，霍金也提到这些品质也将在Next Idea腾讯创新大赛上得到鼓励，点出这次王俊凯与霍金的对谈，原来只是腾讯一个青年创新人才计划的宣传。

这场王俊凯与霍金的对谈亦同样引起网上热议，有不少网民大叹“霍金夸奖王俊凯了”“哇！王俊凯被霍金翻牌子了”。

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