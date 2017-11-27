比尔·盖茨等18人当选中国工程院外籍院士

中国工程院今天（27日）在北京宣布，2017年选举产生了67名新当选院士及18位中国工程院外籍院士，美国企业家、微软创办人比尔·盖茨等位列其中。

据中新社报道，新当选的67名中国工程院院士中，男性63人，占94%；女性四人，占6%。最小年龄49岁，最大年龄67岁，平均年龄56.37岁。

中国工程院院长周济说：“中国工程院院士是中国工程科技界的最高学术称号。”

他表示，当选中国工程院院士不是创新的终点，而是创新的新起点，并号召新当选的院士们主动发挥创新引领作用，为加快建设创新型国家建功立业。

外界注意到，新当选院士中来自高等院校的有31人，占46.2%；来自研究院所的有18人，占26.9%；来自企业及医院的有18人，占26.9%。此外，多位来自企业和基层一线的工程科技专家，以及长期工作在西部边远地区的优秀专家当选。

周济表示，院士们要努力提高战略思维能力和咨询研究水平，积极参与中国工程院的各项战略咨询和研究工作，服务于国家高端智库建设。

他也呼吁院士们坚守院士称号学术性、荣誉性的本质定位，“像爱护自己的眼睛一样爱护院士称号”。

中国工程院2017年院士增选工作于今年年初正式启动，通过中国科学技术协会组织学术团体提名和院士提名两条途径，共提名了533名有效候选人。

中国工程院同日还公布了外籍院士增选结果，美国企业家比尔·盖茨等位列其中。中国工程院网站显示，此次增选以前，该院共有48名外籍院士和16名已故外籍院士。

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