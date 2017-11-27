厦门口岸进口亚细安国家产品强势增长

厦门出入境检验检疫局今天（27日）透露，今年前10个月，该局共受理来自亚细安10进口货物报检货值27.06亿（美元，下同，36.42亿新元），比去年同期增长27.36%。作为中国和亚细安国家经贸往来重要门户，厦门口岸进口亚细安国家产品涨势强劲。

中新社引述检验检疫部门统计，泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚、新加坡五国，是厦门进口亚细安国家商品主要来源地，占从亚细安进口总值八成半。其中又以从泰国进口商品最多，总值达到8.84亿，比去年同期增长55%。

厦门从印尼进口商品则呈现量减价涨趋势，进口批次比去年同期下降一成，但进口值却比去年同期增长近一成达到5.12亿。

在今年前10个月中，厦门从越南进口货值涨势最快，共计3.46亿，比去年同期增长75.26%。

在进口产品种类上，进口贸易额最高的是机械、机器器具及零件类，主要包括电脑组件、柔性线路板、发动机等，总进口量接近700万套。此外，电器、影像、录音设备和橡胶及其制品也为数不少。

据报道，今年厦门国际投资贸易洽谈会上，亚细安国家馆首次亮相。

亚细安馆执行机构马来西亚厦门总商会会长郑培植认为，伴随着“一带一路”建设和自由贸易区的推进，双方合作空间进一步拓展，预计在航空、机械、电子、农产品等领域将有越来越广泛和深入的合作。

厦门出入境检验检疫局相关人士介绍，在该局努力下，推进进口货物100%通过厦门国际贸易“单一窗口”申报，企业申报效率提升50%。

此外，无纸化改革也让每批进口货物再节省通关时间和通关成本，为企业减负增效。在货物风险管理和企业诚信管理基础上，目前大多数亚细安进口货物都已实施审单放行，通关效率再获大幅度提升。

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