北京警方严打跨境电信诈骗 冒充公检法犯罪连续两年下降50%

北京警方今天（27日）通报，近期严打跨境、跨区网络电信诈骗，成功拦截了各类网络电信诈骗犯罪，特别是发生在境外，冒充公检法的诈骗案件已经连续两年下降50%。

据中新社报道，针对危害严重的台湾籍人员冒充大陆公检法进行电信诈骗犯罪，北京警方组织开展了“抽薪行动”，通过深入研判、精准打击，使此类犯罪得到有效遏制。

北京警方今天通报了一起典型案例：陈女士接到冒充公安人员的电话，称其涉嫌洗钱犯罪，需要配合警方调查。骗子要求陈女士将资金全部转到“检察官”提供的“安全账户”内进行资金清查，以证明她的清白。

陈女士登录骗子伪造的“最高人民检察院”网页却看到了自己的通缉令，信以为真，准备将数百万元人民币汇出时却发现资金转不出去，已被警方终止支付了。

据北京市公安局刑侦总队十支队副支队长王琪介绍，为了从源头遏制网络电信诈骗，北京市公安局2015年成立中国全国首家省级反电信网络诈骗中心，建立了三道拦截防线。第一道拦截境外群呼电话，第二道上门劝阻正在被骗事主，第三道拦阻即将转账汇款的事主。

王琪介绍说，仅2016年，该中心就成功劝阻事主4.4万余人次，拦截即将被骗资金5.6亿余元（人民币，下同，1.14亿新元）。

此外，北京警方也在中国全国率先开展规模化打击开贩银行卡、伪基站、电信诈骗产业链等专项行动。

2016年，在公安部的统筹指挥下，北京市公安局成立了中国全国唯一一家电信网络新型违法犯罪查控中心。

两年来，北京警方推进“两个中心”的建设应用。此外，也与一些网络高科技公司共同构建研发系统、数据库，通过对涉案资金流、通信流，开展此类案件的查询、分析和研判。

王琪介绍说，近年来，北京警方还快速侦破了一大批新型电信诈骗案件，包括假二维码罚单、假快递盗卡、假共享单车客服等案件。

据统计，2016年查控中心冻结涉案银行账号74万多个，同比上升三倍多，占中国全国冻结总量的九成以上；冻结涉案资金近12亿元；关停涉案手机、固定电话等18万个，累计减少民众损失20亿元。

此外，当局也实现抓获违法犯罪嫌疑人数量上升、破案数量上升、发案数量下降、民众财产损失下降的“两升两降”目标。

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