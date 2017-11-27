报告称中国80城楼市库存规模回落至四年前水平

中国持续近三年的楼市“去库存”效果显现，多数城市的房地产库存已进入良性周期。

中新社引述易居房地产研究院今天（27日）发布的一份报告显示，截至今年10月底，受监测的中国80个城市新建商品住宅库存总量为3万9490万平方米，环比减少2.1%，同比减少10.1%。

报告称，当前中国全国80城库存规模相当于2013年8月的水平，即库存规模回落到了四年前水平。

一般而言，商品房的库存水平与当地房价涨跌直接相关。报告显示，2017年10月份，80个城市中，一线、二线和三四线城市新建商品住宅存销比（当月新建商品住宅库存面积/最近六个月新建商品住宅销售面积平均值）分别为11.9、10.7和10.9个月。

这也意味着一线城市的库存消化周期要长于二线和三四线城市。

库存增长将压迫房价回落，易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，这也可以解释近月来一线城市房价指数率先下跌的现象。

官方公布数据也反映出同样的趋势。10月份，中国商品房待售面积6万零258万平方米，同比下降13.3%，降幅比上月末扩大1.1个百分点。

中原地产首席分析师张大伟表示，当前房地产去库存任务初步完成，一、二、三、四线城市商品房库存消化较为充分，很多城市库存消化周期已降至12个月以下。尤其是在今年，许多三四线城市成为去库存的主力军。

业内人士认为，目前除了东北、西北等少数城市，中国大部分城市房地产库存已经进入良性周期。

不过，库存消化过快也会增加房价的反弹压力。易居报告显示，很多三四线城市的去库存周期已经明显收窄。

2017年10月，滁州、柳州、清远、茂名、常德、九江、宜昌等16个三线城市存销比明显偏低（即低于八个月的水平），这些城市近期房价将面临一定上涨压力。

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