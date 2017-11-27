吴敦义盼2020重返执政 重建和平稳定两岸关系

中国国民党主席吴敦义今天（27日）表示，如果赢得2018年县市长选举，2020年就有机会重返执政，重建稳定、和平的两岸关系。

据中通社报道，吴敦义当天继续菲律宾访问行程，上午拜会菲华工商总会。

国民党会后发布新闻稿表示，菲华工商总会说，吴敦义8月就任国民党主席，首次出访的国家就是菲律宾，显示国民党对菲律宾的重视。总会希望国民党在吴敦义领导下，奋发图强、浴火重生，持续促进两岸和平，增进两岸互相了解与经贸来往。

吴敦义称，台湾前总统马英九八年执政下，台湾经济屡创高峰，2010年经济增长率达10.63%，是40年来最高成绩。竞争力评比方面，2010年是全球第八名，2011年晋升到第六名，这是马英九执政八年对台湾的最大贡献。

他指出，民进党主张“维持现状”，但2016年上台后，两岸关系陷入僵局。

吴敦义说，国民党一定要集中全力，结合所有支持国民党理念与政策的同胞。团结先要革新，国民党推动扩大年轻人问政管道，加强培育年轻人投入从政路途或为社会服务。

他表示，希望在质与量大幅提升，让国民党于2018年基层选举赢得显着成绩。这样2020年就有机会重返执政，重建廉能、有效率的政府与稳定、和平的两岸关系。

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