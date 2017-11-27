查获枪支300余箱 山东特大涉枪案告破

中国山东省警方破获一起特大部督网络贩枪案，查获枪支300余箱，零部件两万多件，重约5吨。

据中通社今天（27日）报道，山东省淄博市桓台县警方近日破获由一起命案牵出的特大网络贩枪案。

2016年1月，犯罪嫌疑人傅某某在桓台县某锻造厂办公室玩气枪时，过失将他人击伤致死。经进一步侦查，枪支均从桓台县荆某处购买；荆某自2014年11月开始多次通过淘宝网店购买枪身、枪管等部件，组装气枪后出卖。

桓台县公安局刑侦大队民警张志豪指出，贩卖的枪支威力非常大，隔了50米能很轻易地打穿五毫米厚的木板，如果流到社会上，危害性极大。

根据公安部发布的关于枪支认定标准，枪口动能比大于等于每平方厘米1.8焦耳，即可判定为枪支。经过对查获的涉案枪支进行鉴定，枪口动能比公安部的标准，高出几十倍甚至上百倍。

据警方介绍，贩枪团伙主要销售的枪支有两种，一种是仿美国“秃鹰”高压气枪，一种是仿俄罗斯ED高压气枪。这两种枪支的造价成本为每支2000至3000元（人民币，下同，611.2新元），售价则在每支5000元至8000元不等，枪支制造成本较低，售卖利润大。

据报道，贩枪嫌疑人平时以经营保健品为幌子，从网上买来零部件后组装成枪支在当地贩卖。

涉案团伙以湖南株洲籍谭氏三兄弟为首，从事非法买卖枪支长达三年，日常出货量较大。此外，该团伙还购入了大量的身份证、银行卡，涉案资金达上千万，据推算，卖出的枪支可能有上千支。

涉及该案的特大网上贩卖枪支网络遍布中国山东、湖北、湖南、重庆、安徽、福建、广东、广西、贵州等31个省市自治区。

目前，该案共抓获犯罪嫌疑人17人，批捕九人，起诉九人。此外，收缴枪支20余支，查扣枪支零部件两万余件，捣毁贩枪窝点五处，案值200余万元。

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