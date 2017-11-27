中国太行山区大型盗林网络被摧毁 涉案人员达210人

山西省公安厅今天（27日）召开新闻发布会对外通报，警方破获重大跨省涉林犯罪案件，打掉17个长期盘踞太行山区的盗挖林木团伙。此外，也摧毁了一个与之相关的大型盗贩林木产业网络，涉案人员达210人，犯罪涉及三省七市22个县区。

据中新社报道，2017年6月20日，山西省森林公安民警赴山东办案时，在高速公路服务区发现六辆拉有七棵胸径四五十公分、10多米高的油松树车辆。

民警盘查后发现，这是一个经验丰富、组织有序的涉林犯罪团伙。该团伙近期多次向山东莱芜、泰安等地输送盗挖的油松树，数量之大十分罕见。

对此，警方立即成立“6·20”特别重大盗挖林木系列案专案组，并辗转山西、河北、山东等省份展开调查，通过跨省区域跨警种合作等方式侦查案情。

警方后于9月18日出动60名警力集中收网，抓获15名主要犯罪嫌疑人。

截至目前，警方共挖出犯罪团伙17个，涉案人员210人，摧毁了一个集看货、盗挖、拉运、押送、接应为一体的犯罪网络，涉及油松树近千棵，破坏生态价值近千万元人民币（203.73亿新元）。

据警方介绍，此案是山西森林公安建立以来破获的跨区域最广、涉案人员最多、资源破坏最大、社会影响空前的犯罪案件。目前该案后期侦查工作仍在进行中。

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