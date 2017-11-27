北京大兴西红门地区为关停场所人员举办专场招聘会

（早报讯） 11月27日下午，大兴区西红门地区举办专场招聘会，为该地区在安全隐患大排查、大清理、大整治专项行动过程中因安全隐患风险突出而关停的“三合一”、“多合一”场所中的人员提供新的就业机会。其中不少企业“管吃管住”，这也成为求职者关注的重点。

据《北京青年报》报道，在招聘会现场看到，参加本次招聘会企业有27家，提供就业岗位508个，岗位类型涉及文员、司机、营业员、保安员、医院管家、保洁员、车间操作员、药品复核等101种。

大兴区人力社保局副局长李龙在接受采访时说，此次招聘会兼顾不同工种和岗位需求，最大程度的满足不同群体劳动者的就业需求。同时，还有很多区内知名企业在陆续举办更多的就业招聘，提供更多样的就业选择，使大家能够在更加安全、更有保障的环境下工作。

现场所见，参与招聘的既有北京以岭药业股份有限公司这样的生物医药科技型企业，也有北京金益卓信劳务服务有限公司这样的劳务输出型企业，当中既有服务岗位，也有管理岗位。

据悉，为解决好群众就业，大兴区每年都会定期组织不同形式的招聘会，为企业用工和劳动者就业搭建平台，包括有再就业需求的，积极提供再就业平台和机会。目前，正值全市安全隐患大排查、大清理、大整治专项行动期间，部分存在“三合一”、“多合一”等重大安全隐患的企业、场所被关停，大兴区人力资源和社会保障局、区总工会、区工商联和西红门镇政府联合举行本次专场招聘会，就是为了解决部分人员的就业需求。

大兴区人力社保局介绍说，与以往招聘会不同，此次遴选企业时特别强调了“食宿”，一方面要求有条件的企业提供安全舒适的居住场所，另一方面没有住宿条件的企业，要求其协助务工者安排好住宿，再开展工作。

据悉大兴区后续还将继续利用网络平台和各级就业公共服务机构，提供线上岗位信息发布和线下招聘活动相结合的就业援助服务，陆续在全区开展招聘活动。

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