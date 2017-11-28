台立法院启用媒体采访区 国民党立委驳回

台湾立法院群贤楼九楼大礼堂会议室，昨天（27日）首度启用楼上的采访区，媒体无法与官员、立委在同一楼层。当天在会议主席、中国国民党立委费鸿泰要求下，最终媒体获准回到原来位置报导。

据中通社报道，立法院财政委员会昨天邀请财政部门、金管会主管作专案报告，会议地点选在立法院群贤楼九楼大礼堂会议室。

由于上会期该会议室曾爆发“水球大战”，甚至有媒体实习生参与其中，为整顿会议秩序，立法院比照议场“楼下开会，楼上旁听”的模式，在会议室楼上设立采访区，与官员、立委席隔离，并于当天起正式启用。

财政委员会主任秘书表示，会议室改建是经过院长与秘书长的决定，希望会议运作不要过于混乱。

不过，这一决定引发在野党立委联合抵制。时值财政委员会召集委员的费鸿泰质疑，立法院秘书长无权指示委员会，要作调整应该向立委报告。

时代力量立委黄国昌也表示，立法院秘书长从未就此事通知过立委，秘书长凭何作此决定。

民进党则批评国民党是“讨好媒体”。对此，国民党立委卢秀燕反批，如果依照民进党的逻辑，大家看电视直播就好，根本没有采访的必要。

费鸿泰最后裁示，媒体获准进入委员会内采访报道，择期再讨论采访区设立事宜。

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