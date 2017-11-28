李克强：希望中东欧国家在中国的大市场上有更大作为

中国总理李克强当地时间27日在布达佩斯表示，中方愿从中东欧国家进口更多优质产品，鼓励更多中国游客到中东欧旅游。此外，也希望中东欧国家在中国这个大市场上不仅占一席之地，而且有更大作为。

据中新社报道，李克强27日中午在布达佩斯出席第六次中国—中东欧国家领导人会晤后，同匈牙利总理欧尔班、保加利亚总理博里索夫共同会见记者。

他指出，未来五年，预计中国将进口国外产品8万亿美元（10.77万亿新元）以上，出境旅游将超过7亿人次。这必将为“16+1合作”提供更大机遇。

李克强表示，中国—中东欧国家合作成果丰硕，很多方面超出中方的预期。他例举今年前三季度双边贸易额大幅增长14.1%。此外，中国对中东欧国家投资五年来增加了两倍以上，赴中东欧国家旅游人数增加了三倍以上，达到近百万人。

李克强也指出，近年来，中东欧国家经济实现了年均3%以上增长，是整个欧洲的耀眼板块。中国经济年均增长7%左右，消费成为拉动经济增长的主要动力。中国经济还将保持中高速增长，向中高端迈进。这预示中国市场对高质量、个性化产品的需求会越来越多。

此外，李克强表示，中国—中东欧合作建立在相互尊重，平等互利基础上，不仅有利于双方，也有利于地区和世界，因为中国—中东欧合作这样一个跨区域合作的平台，是应运全球化产生的。

他说，“16+1合作”可以最大限度从各自发展实际出发，加快推进贸易自由化和投资便利化，有利于推进欧洲的一体化。

另一方面，李克强指出，中国历来认为，欧洲是维护世界和平与发展的重要力量，希望看到一个繁荣稳定的欧洲。

他表示，中国支持中东欧16国当中一些国家加入欧盟的意愿，也尊重他们参加其他国际组织和其他区域合作，这样使该合作成为中欧合作的有益补充，成为全球化健康平衡发展的组成部分。

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