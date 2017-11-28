台湾劳团行政院前砸水球抗议修法

台湾近日重修劳基法，劳工团体昨天（27日）前往行政院抗议，批评行政院长赖清德的不当发言。此外，要求还给劳工七天假日，随后更在现场丢掷红色水球，颜料染红行政院大门。

据中通社报道，劳团日前在网络平台提案恢复19天法定假期，但官方没有回应。

劳团于是到行政院前抗议修法，要求行政院回应并恢复被删除的七天法定假日。此外，也痛批赖清德竟把劳工付出的劳动力当成“做功德”，怒丢红色颜料水球抗议。

工斗成员陈姳臻表示，民进党去年“一例一休”修法时，将劳工七天假砍掉，不到一年又反悔要修《劳基法》，劳工被砍七天假后，现在又要面临过劳折磨。

华航企业工会空服员代表林馨怡也说，不应该将原本就弱势的劳动权益，交由劳资协商处理。她例举自己曾有同事连续飞11天导致心肌梗塞，失去生命，并称这次《劳基法》修法内容令人感到痛心，修法不应该只是冰冷数据。

随后，劳工团体提出民间版本的七天假日，包括2月5日“工人卧轨纪念日”、3月8日“妇女节”、4月7日“言论自由日”、4月28日“国际工殇日”、9月28日“教师节”、12月10日“世界人权日”、12月18日“国际移工日”。

行政院则是派出内政卫福劳动处参议吴婉慧到场接受陈情，并表示会把劳工诉求带回院内反映处理。

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