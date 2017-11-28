两货轮珠江口碰撞 一船沉没12人下落不明

广州市海上搜救中心昨天（27日）透露，当日凌晨3时左右，在珠江口伶仃航道海域，载有5038吨钢材的福建平潭籍散货船“顺锦隆”，与装载5000吨黄沙的江苏南京籍散货船“锦泽轮”发生碰撞，导致后者沉没。

据中新社报道，截止昨午，“顺锦隆”船上11名船员已全部获救。不过，“锦泽轮”14名船员除两名船员获救外，仍有12名船员下落不明。海事、救助等部门在事故海域现场搜救正在进行中。

广东省海上搜救中心、广州市海上搜救中心、广东海事部门接报后，迅速组织力量开展海空搜救。

广州海事局派出在事发水域附近的海事执法船海巡09077、海巡09086赶到现场组织搜救，并第一时间救起两名落水船员。

随后增派海事执法船海巡09118、海巡09108、海巡09111、海巡09102等船艇前往现场，并协调南海救116、华英385、穗港31、穗港引10、穗港引15和穗港环保1、穗港环保3、绿之建222，以及救助直升机、渔政救助力量等参与搜救。

同时，南海航海保障中心派出力量到现场进行扫测，广州船舶交通管理中心对事发水域实施临时交通管制，通过VHF高频等手段，播发航行警告过往船舶安全航行。

据现场初步了解，发生碰撞后，“顺锦隆”轮破损进水并抢滩成功，11名船员全部获救。

“锦泽轮”沉没，船上14名船员迅速登上救生筏。目前除两名船员获救外，仍有12名船员下落不明。

目前，广东省、广州市海上搜救中心和广东海事部门，已协调30艘救助船舶和一架救助直升机，以及附近船舶在现场进行搜救处置。事故原因正在调查中。

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