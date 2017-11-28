台劳动部次长廖蕙芳请辞获准 苏丽琼接任

台湾劳动部昨午（27日）表示，该部政务次长廖蕙芳请辞获准，遗缺将由63岁的台北市前秘书长苏丽琼接任。

据中通社报道，廖蕙芳日前请辞引起社会哗然，外界认为与不满“一例一休”修法版本使劳动权益退步有关。行政院长赖清德和劳动部长林美珠均对此回应表示，将极力请托留任。

劳动部主秘陈明仁昨天指出，台湾总统蔡英文已经准辞，并任命前台北世大运执行长苏丽琼今天（28日）起，接任政务次长。

陈明仁表示，劳动部感谢廖蕙芳过去一年六个月以来的协助和辛劳，尊重其生涯规划及个人意愿准辞。

据报道，苏丽琼毕业于台湾政治大学民族社会学系，曾就读东海大学社会学研究所硕士、博士，历任宜兰县科长、台北市社会局副局长、高雄市社会局长、内政部社会司长、高雄市副秘书长及台北市秘书长。期间，也曾二度在劳动部前身的行政院劳工委员会担任参事及副主任委员。

廖蕙芳则是谦诚法律事务所的律师，同时也是台湾劳工阵线理事长，当初接任政务次长时，备受外界瞩目；不少人认为，可望降低劳团的“杂音”。

她当时受访时则坦言，在接获征询时曾思考了一下，但身边的友人劝进，加上她认为没有违背初衷，才答应接下政务次长一职。

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