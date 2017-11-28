新一轮冷空气今起造访中国 华北大部“冻感”十足

中央气象台昨天（27日）发布消息，指今天（28日）至周四（30日），新一股冷空气将自北向南影响中国中东部地区，内蒙古、东北等局地降温将超10摄氏度。降温过后，北京、长春、西安等多地最高气温或刷新今冬新低。

其中，内蒙古中东部、黑龙江大部、吉林、辽宁北部降温幅度可达10摄氏度至14摄氏度，黑龙江和吉林局地达16摄氏度以上。

此外，内蒙古中东部、东北、华北、黄淮、江淮等地将有4级至6级风，阵风可达7级至8级；东部和南部海区风力有6级至8级。

除了大风降温，黑龙江、吉林、辽宁等地的中东部地区今天还将出现小到中雪，局地有5毫米至8毫米大雪。

据报道，此股冷空气来势汹汹，在其打压下，中国中东部气温将普遍跌至常年同期偏低水平，华北及长江中下游部分地区最高气温或将刷新今冬新低。

以北京为例，周四最高气温将仅为1摄氏度，为今年入冬以来最低值。

一方面，北方地区在大风天里“冻感”十足，另一方面，南方和黄淮等地将被降雨和雾霾所扰。

中央气象台预计，今天至周四，黄淮南部及其以南的大部地区，将有一次小到中雨降水天气过程；陕西、河南、湖北的部分地区有雨夹雪。

此外，昨天夜间至今天早晨，华北南部、黄淮等地的部分地区有大雾天气，局地有能见度不足200米的强浓雾；华北中南部、黄淮西部、陕西关中、江淮中部等地部分地区有轻度霾，局地中度霾。

今天中午起受冷空气影响，上述地区霾天气自北向南减弱或消散。

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