中国农业部副部长：坚决打击非法越界捕捞渔船

中国农业部副部长于康震昨天（27日）表示，中方对于越界捕捞和非法进入他国水域的渔船，将坚决予以打击，一律不给予保护。

据中新社报道，于康震昨天在浙江杭州举行的贯彻落实“十三五”海洋渔船“双控”制度暨限额捕捞试点工作座谈会上作出上述表示。

他说，中国各地对非法越界捕捞渔船的处置态度务必一样坚决，坚决遏制涉外事件发生。

近年来，随着中国渔业生产逐年向外海、远洋发展，与此同时，涉外渔事纠纷频频发生。

于康震说：“中国近海渔场曾是丰富的产渔区，但近二三十年来，中国近海渔业资源恶化，捕捞能力严重过剩，我们的捕捞能力远远大于资源可捕量，促使大量渔民不得不越捕越远。”

他说，只有改变这种供求不平衡的现状，才能遏制住渔船非法越界捕捞的“冲动”。

为扭转中国渔业领域酷渔滥捕、非法捕鱼等情况，中国政府于2017年1月印发《关于进一步加强国内渔船管控实施海洋渔业资源总量管理的通知》，指出2017年起，中国将对海洋渔业资源实行总量管理，中国国内海洋捕捞实行负增长政策。

该通知要求，到2020年全中国压减海洋捕捞机动渔船2万艘、功率150万千瓦。除淘汰旧船再建造和更新改造外，不新造和进口在中国管辖水域生产的渔船。

同时，到2020年中国国内海洋捕捞总产量减少到1000万吨以内，与2015年相比减少309万吨以上。

于康震表示，当前中国海洋渔船的“双控”工作已经进入了深水区、攻坚区，要加快建立中国海洋捕捞新秩序。

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