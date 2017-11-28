耿爽：中方坚定支持津巴布韦走适合本国国情发展道路

中国外交部发言人耿爽昨天（27日）在北京例行记者会上表示，中方坚定支持津巴布韦走适合本国国情的发展道路，相信在新任总统姆南加古瓦领导下，津国家建设事业将取得更大发展。

据中新社报道，津巴布韦新任总统姆南加古瓦24日正式宣誓就任津第三任总统，并发表就职演讲。

耿爽会上表示，中方祝贺姆南加古瓦总统正式就职。此外，中方注意到姆南加古瓦的就职演讲受到津人民和国际社会好评。

他表示，中方坚定支持津巴布韦走适合本国国情的发展道路，相信在姆南加古瓦领导下，津国家建设事业将取得更大发展。

耿爽说，中方愿本着平等互利、合作共赢的原则，同津方一道，继续推动中津友好关系与合作向前发展。此外，也将秉持真实亲诚理念和正确义利观，继续在力所能及的范围内，支持津方加快经济社会发展，改善人民生活。

另一方面，据路透社报道，津巴布韦情报文件显示，津国防军司令奇温加访华期间曾与中方讨论津军方让该国前总统穆加贝下台的计划。中国和俄罗斯称将不会为穆加贝出头，介入津内部事务，并愿意秘密地提供武器对抗穆。

对此，耿爽表示，关于津巴布韦国防军司令访华，中方以前回答过类似问题。他说，津巴布韦是中国的友好国家，两国一直保持着正常的交往。奇温加访华是两军之间一次正常的交往，而且是双方已经商定好的。

耿爽指出，据他了解，奇温加访华是穆加贝亲自批准的。中方一贯奉行不干涉别国内政原则，这一立场从来没有改变。

他重申，中方愿本着平等互利、合作共赢的原则，同津方一道继续推进中津友好合作向前发展。

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