庆富案银行倾向不展延 台军方将确认后启动解约程序

台海军“猎雷舰案”引发“庆富案”持续延烧，台湾地区第一商业银行股份有限公司（一银）和台湾银行（台银）昨天（27日）表态，倾向不展延庆富的预付款还款保证。

对此，中通社引述台军方官员称，今天（28日）才是庆富须出具预付还款保证的最后一天。若银行团决定不展延，会给庆富10天时间提出还款保证；若10天后庆富还是提不出来，就会启动解约程序。

据报道，庆富公司承造“猎雷舰案”风波继续，一银、台银董事长昨天在立法院财政委员会表态说，国防部要求庆富出具的预付款保证金79亿元新台币（3.55亿新元），银行团倾向不展延，因此国防部将与庆富解约。

台军方官员受访时则回应说，今天才是庆富必须出具预付还款保证的最后一天，军方必须等今天银行团正式决定不展延，才能继续下一步。

该军方官员指出，如果银行团正式决定不展延，军方明天（29日）会通知银行团没入庆富的保证金，从今天算起10天内，让庆富仍有机会提出还款保证。10天后如果庆富还是提不出来，就会启动解约程序。

该军方官员也说，今天是决定是否解约的关键时机，但不能说是关键事件，因为若真的要解约有很多条件。届时，军方会提出许多庆富无法履约的其他证明，未来若有民事诉讼，军方才站得住脚。

在昨天立法院财委会上，一银董事长说，一银态度很明确，庆富猎雷舰联贷案履约保证部分“不会展延”，且一银会说服其他参贷行也不展延。

台银董事长则附和称，台银虽不是最大参贷行，本案是庆富违约在先。此外，到目前为止，“没有一家银行，拿到庆富的财务签证报表已知评估”，也就是说，各银行没法评估庆富财务状况，所以台银也不会展延。

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