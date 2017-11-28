绿营大佬林浊水：猎雷舰案重伤民进党

台湾国防部日前公布猎雷舰案的惩处名单，包括三名前后任海军司令黄曙光、李喜明与陈永康皆被记“申诫2次”。民进党大佬、前立委林浊水指出，这份惩处名单中连一个大过都没有，且整个当局也没人负政治责任，所以总统蔡英文声望重挫，行政院长赖清德声望也被拉下，民进党重伤。

中时电子报昨天（27日）引述林浊水在《美丽岛电子报》发文指出，行政院月初在猎雷舰案的处理上，当时大家认为明快；“一例一休”修改案也受到支持。

然而，随着猎雷舰案越演越烈，高雄市政府也被卷入。20日有民调显示，尽管有41%民众认为马英九当局有违法包庇庆富公司；但也有36%认为蔡英文当局有违法包庇情况。蔡英文与赖清德满意度同步下跌。

蔡英文21日约见国防部长冯世宽，听取简报并做裁示；22日国防部马上召开记者会公布惩处名册。然而，据《美丽岛电子报》23、24日做的民调，仍有高达52.6%民众不满意现政府处理该案的做法。

林浊水表示，民众认为弊案太大应严惩，2016年2月猎雷舰案签约，才三个月虚伪增资、冒贷、掏空案就接连曝光。今年8月，公司更开始发不出薪水，公司连和本案无关的其他工程也因缺少资金陷于停顿。

林浊水说：“这么长的时间内强烈的警讯层出不穷，当局却束手无策，一直拖延不做处理，这正是当局现在难以被民众谅解的关键”。

此外，林浊水认为，由于当局一再延宕处理，处理的内容民众又难以接受。因此在月中，台湾民意基金会民调蔡英文的声望只是大幅下降，到了月底蔡英文出手处理，民望更加巨幅重挫，回到8月换“阁揆”前的谷底。

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