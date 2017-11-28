曾铭宗爆料：庆富给银行担保 是跟地下钱庄借的

庆富猎雷舰案愈演愈烈，中国国民党立委曾铭宗昨天（27日）在立法院财委会爆料指出，庆富在2014年10月23日得标猎雷舰采购案后，高雄银行随即给予庆富高达17.5亿元（新台币，下同，7900万新元）的履约保证。庆富虽提供给高雄银行16.8亿元的现金担保，但这笔担保“竟然很多是从地下钱庄和其他地方借来的”。

据中通社报道，台金管会主委顾立雄针对庆富联贷案、上周一曾在财委会上表示，高雄银行提供给予庆富的17.5亿元履约保证，九成有担保。庆富提供的担保是16亿8500万元活期存款，一个17.5亿元的履约保证，提供16亿8500万元现金设值，应该是有相当的还款来源。

不过，曾铭宗昨天上午在财委会却大爆料，指庆富这16.8亿元现金担保，很多是从地下钱庄借来的，不然就是跟认识的人“调”来的。此外，钱转进去后，取得履约保证后就直接汇走，所以不是真的担保，希望金管会仔细查办。

对于曾铭宗的质疑，顾立雄则改口表示，这个情况金管会已有掌握。但相关资讯已以“密件”送交财委会猎雷舰案调查小组，目前不方便透露。

另一方面，曾铭宗也指出，庆富曾拿汇丰银行（HSBC）3000万美元（4040.1万新元）的信用状作保，向台湾的银行申贷周转金10亿元。这代表庆富在海外还有很多钱，且有洗钱疑虑，所以被华南银行在授信时打回票，合库也要求再评估，但后来却由分行来承办。

他质疑说，背后一定有高层交办，要求彻查。

曾铭宗也说，庆富将1亿5805万美元流向海外，这笔钱是否涉及洗钱（经合法金融作业流程把非法金钱流向海外），也呼吁检调与金管会彻查。

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