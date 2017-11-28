时代力量立委黄国昌罢免案 25万投票人名册将公告三天

针对台湾时代力量立委黄国昌罢免案，新北市选举委员会昨天（27日）指出，初步统计投票人数共25万5623人，名册将从今天（28日）至周四（30日）止，在黄国昌所属选区区公所公告阅览三天。

据中通社报道，民间团体“安定力量联盟”发起黄国昌罢免案，第一阶段提议人数，以及第二阶段联署人数均跨越门槛，12月16日进行第三阶段的投票。

新北市选举委员会表示，投票人名册已编造完成，黄国昌所在的新北市第12选举区，经初步统计投票人数共25万5623人，男性12万5613人、女性13万10人。

选举委员会指出，投票人名册编造后，不得以抄写、复印、摄影、录音或其他任何方式对外提供。三天公告阅览期满后，投票人名册即为确定。投票日为12月16日，投票时间为上午8时至下午4时。

根据公职人员选举罢免法规定，罢免通过门槛除了同意票数须多于反对票数外，同意票数还要占原选举区选举人总数四分之一以上，即至少要6万3906张同意票，才能通过黄国昌罢免案。

对于罢免案，黄国昌本人则回应称，自己进入议会以后，一直坚守进步价值，致力推动改革，对自身的问政表现有信心，也对台湾公民社会的智慧有信心。

免费试阅14天