台总统府：李明哲案严重伤害两岸关系

台湾籍的非政府组织工作者、民进党前党工李明哲被中国大陆控“颠覆国家政权罪”一案，今天（27日）上午湖南岳阳市中级人民法院宣判，李明哲被认定是积极参与分子，判五年徒刑。

联合新闻网引述台湾总统府表示：“传播民主理念无罪！”，并强调，李明哲案严重伤害两岸关系，尤其挑战台湾人民对于民主自由的坚持与想像，令人遗憾。

总统府表示，有关李明哲因为关心大陆公民社会与民主发展，分享民主自由理念却遭到大陆法院以“颠覆国家”这种罪名审判，“我们无法接受，也呼吁北京当局早日放人让李明哲尽速返台”。

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