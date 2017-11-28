民进党：李明哲判决伤害台湾人民情感

台湾籍的非政府组织工作者、民进党前党工李明哲被中国大陆控“颠覆国家政权罪”一案，今天（27日）上午湖南岳阳市中级人民法院宣判，李明哲被认定是积极参与分子，判五年徒刑。

据联合新闻网报道，在台执政的民进党今天发出声明表示，“完全无法接受”，盼陆方确保李明哲的身心上的健康和平安，让他早日平安返台。

民进党表示，针对李明哲因“颠覆国家罪”，被大陆法院判决五年刑期，该党表示强烈不满和遗憾。

此外，李明哲长期关注大陆的民主自由发展，并与友人分享、交流台湾的民主经验，不应当承受此一罪名和结果。对于此一判决，民进党完全无法接受，也呼吁北京当局尽早让李明哲平安返台。

民进党也强调，民主自由无罪，并指一个真正民主、自由、法治的国度，不应也不可能有政治思想犯。李明哲的判决突显大陆对民主与人权等普世价值的漠视，伤害其国际形象，也伤害台湾人民的情感，更拉开了两岸人民的距离。

民进党表示，北京既然表示要尊重台湾的社会制度和生活方式，就必须正视台湾人民对民主自由人权等价值的坚定信仰。

民进党要求，陆方必须确保李明哲的身心上的健康和平安，保障其应有的法律权益，并让家属有权继续探视李明哲。

此外，相信台湾的政府单位会尽最大的协助和努力，让李明哲早日平安返台。

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