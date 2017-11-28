李明哲判五年 陆委会：势必对两岸交流带来严重负面影响

台湾籍的非政府组织工作者、民进党前党工李明哲被中国大陆控“颠覆国家政权罪”一案，今天（27日）上午湖南岳阳市中级人民法院宣判，李明哲被认定是积极参与分子，判五年徒刑。台湾陆委会表示，“无法接受李明哲案的判决结果”，要求陆方早日释放返台。

联合新闻网报道引述陆委会表示，“传播民主理念无罪！”，李明哲基于对大陆社会公益与未来发展的关心，和大陆友人交流台湾民主发展经验的相关言论与网络传递，并未危害大陆的安全与安定。

陆委会表示，对于这样的结果，台方各界没有办法接受，与民主及人权等普世价值完全背离，势必对两岸交流带来严重的负面影响，也会冲击大陆的国际形象。陆委会也要求陆方必须早日释放李明哲。

陆委会指出，此次家属陪同友人无法顺利入境，相信各界对陆方这样的处置均无法认同或接受；台政府对此已表达不满与遗憾。

陆委会强调，陆方必须确保李明哲之妻李净瑜，以及相关陪同人员在陆期间的安全，并使渠等顺利返台。

陆委会表示，台湾社会高度关注李明哲的人身安全与自由。陆方应确保李明哲在陆期间的身体健康并保障其应有权益。

此外，也应确实依相关规定保障家属依法探视李明哲的权利。陆委会表示，李明哲是台籍人士，政府仍会继续努力，直到李明哲平安返台。

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