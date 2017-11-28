李明哲被大陆以“颠覆国家政权罪”判处有期徒刑五年

台湾执政的民进党前党工、无政府组织（NGO）工作者李明哲上午被中国大陆湖南岳阳中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处有期徒刑五年，剥夺政治权利两年。李明哲当庭表示服从判决，不上诉。

台湾总统府表示，李明哲因为关心大陆公民社会与民主发展，分享民主自由理念却遭到大陆法院以“颠覆国家”这种罪名审判，令人无法接受，也呼吁北京当局早日放人，让李明哲尽速返台。

总统府强调，李明哲案严重伤害两岸关系，尤其挑战台湾人民对于民主自由的坚持与想象，令人遗憾。

大陆委员会也发表声明，认为传播民主理念无罪，指李明哲关心大陆社会公益与未来发展，和大陆友人交流台湾民主发展经验的相关言论与网络传递，并未危害大陆的安全与安定，对于此判决，势必对两岸交流带来严重的负面影响，也会冲击大陆的国际形象。

民进党对此判决结果表示强烈不满和遗憾，指李明哲长期关注大陆的民主自由发展，并与友人分享、交流台湾的民主经验，不应当承受此一罪名和结果，呼吁北京当局尽早让李明哲平安返台。

该党表示，北京既然表示要尊重台湾的社会制度和生活方式，就必须正视台湾人民对民主自由人权等价值的坚定信仰。

在野的国民党发言人洪孟楷表示，无论是在审判期间或结果，有任何民众权益受损，都呼吁陆委会必须争取，绝不可因为两岸关系被民进党执政下急冻后而无法互通、造成无法掌握，否则蔡英文政府就是用政治意识型态牺牲人民权益。

他说，蔡英文政府如果没办法保护国人安危，那么台湾到底是因为民进党上任后越走出去还是越退缩，不言可喻。

陆委会回应称，“李明哲是我们的国民，政府仍会继续努力，直到李明哲先生平安返台”。

李明哲的妻子李净瑜昨晚在台湾海基会两名人员的陪同下抵达岳阳，上午也在法庭内旁听，神情严肃。

中央社报道，台湾人权促进会代李凈瑜发表如下声明：

“追求理想必须支付代价。

为弱势者争人权是推动人类文明提升的必要奉献行为，李明哲明知山有虎，他早就觉悟必须为此承受‘被认罪’、‘被囚禁’的折磨。我们不心存幻想，如今只是坦然面对，我们没有权利抱怨。

作为李明哲的妻子，我再次表达，我以李明哲的奉献为荣为傲。”

李明哲3月19日从澳门入境大陆失踪，大陆国台办3月29日证实李明哲涉及“危害国家安全”接受调查。李明哲的妻子李净瑜除了求助台湾当局，并赴美国国会求援。

5月26日李明哲确定因涉“颠覆国家政权罪”被逮捕，岳阳中级人民法院9月11日首度公开审理此案，并透过微博发放庭审视频。

李明哲在法庭上对“颠覆国家政权罪”认罪，对自己过去错误的认识，感谢执法单位的文明办案，过去在台湾接触到对于大陆有偏见的媒体的报导，和大陆的法制状况有很大的不同，他现在对大陆有重新的认识。

岳阳市中级人民法院上午对被告人彭宇华、李明哲颠覆国家政权案一审公开宣判，认定彭宇华、李明哲均犯颠覆国家政权罪，判处彭宇华有期徒刑七年，剥夺政治权利两年；判处李明哲有期徒刑五年，剥夺政治权利两年。彭李两人当庭表示服从判决，不上诉。（联合早报记者庄慧良台北即时报道）

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