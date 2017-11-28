台卫生部门：男性高龄生育影响婴儿心理健康

台湾卫福部健康署昨天（27日）指出，研究显示，准爸爸若超过40岁生子，除生育能力下降，更与宝宝罹患自闭症、精神分裂症等疾病相关，呼吁男性也应把握适龄生育期，于40岁前生子。

据中通社报道，健康署当天发布“适龄生育，给宝宝健康的开始”的新闻稿，提及官方统计，指2011年台湾平均初婚年龄男性为31.4岁、女性为29岁，直至2016年初婚年龄男性增长为32岁、女性延后至29.7岁。

此外，女性生育第一胎的平均年龄逐年增加，至2016年为30.7岁，其中逾35岁被称为高龄产妇的占19.54%。

健康署妇幼健康组简技施静仪表示，以往民众以为，宝宝健康与孕妇年龄有极大关联，却忽略准爸爸的年龄，也可能影响宝宝的心理健康。

施静仪说，根据冰岛与英国研究小组，针对冰岛男性年龄介于20至40岁的家庭进行研究，随准爸爸年龄愈大，对宝宝的基因愈有决定性，增加基因突变风险。

40余岁以上的准爸爸，除可能生育力下降外，与宝宝罹患自闭症、精神分裂症或躁郁症等疾病相关。

台湾生育医学会理事长、北荣妇女医学部生殖内分泌不孕症科主任李新扬解释说，针对准爸爸的与胎儿健康的研究虽还需更多实证支持，但显见男性也应掌握黄金生育年龄，降低相对风险。

施静仪建议男性生育年龄应于40岁前、女性应于35岁前。

健康署也呼吁年轻男女，及早规划人生大事，婚育趁早。如果只有一个家庭的父母，也要及早规划下一胎，给孩子一个伴。

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