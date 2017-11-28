受害者逾12万人 重庆警方破获特大新型网络传销案

重庆江津区公安局昨天（27日）透露，该局破获一起特大新型网络传销案，犯罪团伙在五个月时间内，先后发展传销人员12万余人，涉及28个省市，涉案金额超4600余万元（人民币，下同，937.62万新元）。

据中新社报道，江津警方近日接到受害者段先生报警称，其被小黄介绍在网上玩名叫“魔幻农庄”的游戏。

小黄称，只要投资330元，每天上线一分钟施肥种植玫瑰花，一个月后就能拿到660元，第二个月可得1200元，第三个月可得2400元。如果要赚更多的钱，就需要发展下线参与游戏，推荐后可获取下线每天收益的10%。

为获取更多收益，段先生先后注册了130多个小号作为自己的推荐用户，共投入12万元。直到今年8月，游戏以维护名义关闭三天后并没有重新开放。段先生这才意识到被骗，遂报警。

此后两三天内，江津警方又接待类似报警民众151人，报案金额总计162万元。接警后，警方立刻成立专案组，对该案进行侦破。

警方调查发现，马某有重要嫌疑。警方随后将马某和小黄抓捕归案。

根据马某和小黄交代，该游戏为广州某网络科技有限公司开发维护。民警随后奔赴广东，成功抓获该公司法人李某和技术人员刘某、覃某。

犯罪嫌疑人马某交代，今年3月初，在林某（女）推荐下，马某找到广州某网络科技有限公司达成口头协议：由网络公司负责开发游戏软件，并负责运行维护、程序修改、完善等事项；马某负责游戏推广。

今年3月15日，“魔幻农庄”正式上线，林某等人迅速发展下线，并以金字塔形式形成运行体系。截至案发，仅林某就发展下线1万4650人，下线层级均达到八级。

经过侦查，警方共抓获该网络传销组织骨干13人，冻结银行账户19个，扣押涉案资金307.5万元、高档车辆8台，查获大量涉案手机、电脑硬盘等证据。

据警方查明，该游戏参与者共计12万余人，涉案金额4600余万元。

目前，该团伙九名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，该案还在进一步查办之中。

免费试阅14天