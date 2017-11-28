彭宇华、李明哲颠覆国家政权案一审公开宣判

湖南省岳阳市中级人民法院今天（28日）上午，对被告人彭宇华、李明哲“颠覆国家政权”案一审公开宣判，认定彭宇华、李明哲均犯“颠覆国家政权”罪，判处彭宇华有期徒刑七年，剥夺政治权利二年；判处李明哲有期徒刑五年，剥夺政治权利二年。彭宇华、李明哲当庭表示服从判决不上诉。

据中新社报道，法院经审理查明，2012年5月，彭宇华在湖南省长沙市创建“两岸牵手”QQ群，宣扬“颠覆国家政权”思想，发展成员。

同年9月，李明哲加入，并逐渐成为骨干成员。同年11月，彭宇华将“两岸牵手”更名为“围观中国”。

在与李明哲等人沟通后，彭宇华制定了近两万字的“梅花计划”，确立了建立政党、推翻国家现行政治制度的终极目标，提出以网络为载体，建立覆盖全国的五级架构、2017年达到100万成员的阶段目标。

两人也利用创建的QQ群，有针对性设定“围观”主题，组织群成员对社会热点事件进行炒作。

李明哲还多次前往大陆城市，参与当地群成员等人聚会，“散布抨击国家政权和社会主义制度的言论”，并通过QQ空间、面簿、微信等社交网络平台，煽动他人“颠覆国家政权”，并明确表示不排斥“暴力革命”。

2013年下半年开始，彭宇华因与李明哲等人产生矛盾等原因，逐渐淡出“围观中国”“围观华南”系列群。

2014年2月以后，彭宇华停止了对相关QQ群的维护和管理，放弃了“梅花计划”的推广和实施。

法院认为，彭宇华、李明哲以“颠覆国家政权”、推翻社会主义制度为目的，成立非法组织，策划颠覆国家政权的计划、方法、步骤，攻击宪法所确立的制度，严重危害国家安全和社会稳定，其行为均已构成“颠覆国家政权”罪。

公诉机关指控彭宇华、李明哲犯“颠覆国家政权”罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

根据彭宇华、李明哲在“颠覆国家政权＂犯罪中的地位、作用，彭宇华系首要分子，李明哲系积极参加者。

彭宇华、李明哲到案后，均能如实供述自己的罪行，并当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。彭宇华中止犯罪行为，依法应当减轻处罚。

根据彭宇华、李明哲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，作出上述判决。

据报道，被告人的近亲属，人大代表、政协委员，媒体记者及各界群众代表共30人旁听了宣判。宣判结束后，根据彭宇华、李明哲家属的请求，法院安排两名被告人与家属分别会见。

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