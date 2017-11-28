成都拍出中国第一高楼地块 溢价率达107.79%

成都市公共资源交易服务中心今天（28日）透露，成都市拍出中国第一高楼地块，地块成交价格达到1600万元（人民币，下同，326.04万新元）一亩，溢价率107.79%，最终竞得者为中海地产集团有限公司。

据中新社报道，该地块竞拍经历了限价竞买、熔断、商业竞自持三个环节，商业自持比例被推顶至100%，最终通过抽签环节确定了最终竞得者。

根据成都市公共资源交易服务中心9月发布的公告，成都市于10月19日出让该地块，但其后因多种原因被搁置，11月28日重启拍卖。

地块出让文件显示，该土地的1号地块临福州路建筑制高点拟定高度为677米（以空军及民航批复为准），如建成其高度将超过目前中国最高的632米上海中心大厦。

根据出让文件，该片土地净用地面积299.39亩，为住宅、商业用地，起拍价770万元一亩。

出让文件曾将该地标性建筑命名为“天府中心”，但最新出让文件已将名称改为“熊猫大厦”。

出让文件还规定了开工及竣工时间。按照要求，竞得人须按照“商业用地先开工、公建配套与住宅同步竣工”的原则进行开发建设。

其中，超高层地标性建筑须在土地交付之日起12个月内，取得施工许可证并开工建设，且在开工建设之日起72个月内竣工。如拍卖顺利，该地标型建筑将最晚于2024年建成。

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