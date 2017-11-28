台福卫五号卫星影像解析度改善

台湾首颗自主研发光学遥测卫星“福尔摩沙卫星五号”（“福卫五号”）影像模糊不清，太空中心今天（28日）称，专案小组已改善影像品质，目前解析度达黑白三米、彩色五米。

据中通社报道，“福卫五号”是首颗由台湾完全自主研发的光学遥测卫星，8月25日发射，9月8日回传首批遥测影像照片，却有失焦模糊不清，以及光斑现象问题。

太空中心初步分析，可能是遥测取像仪的焦距产生偏移所导致，因而邀请九名专家组成专案小组改善影像解析度及光斑问题。

太空中心当天召开记者会，宣布“福卫五号”影像品质已大幅改善。

太空中心指出，原定有三种解决方式，包括改变卫星内部温度，諣整焦距；调整卫星高度；及利用“回溯修正”，还原失真影像。

但调整高度的方式经模拟后，发现对焦距偏移帮助不大，因而未执行。

最终太空中心选择运用取像仪温度调控机制及“回溯修正”的失焦影像还原技术，成功大幅改善“福卫五号”影像品质。

目前光斑问题已解决，解析度恢复成黑白三米、彩色五米。未来将在专案小组协助下，朝原定目标黑白两米、彩色四米解析度继续努力。

至于“福卫五号”焦距偏移原因，太空中心表示，目前还在探讨，将从设计、组装、检测等各方面下手了解。现阶段来说，不排除是火箭发射时产生的震动所造成，过一段时间会给社会大众明确答案。

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