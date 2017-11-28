中国人社部：16年内地养老保险参保人数近9亿

中国人力资源和社会保障部（人社部）发布报告显示，2016年中国养老保险参保人数近9亿。

据中通社今天（28日）报道，中国人社部近日发布的《中国社会保险发展年度报告2016》（报告）显示，2016年中国社会保险制度运行总体平稳，各项社会保险待遇水平普遍提高。

该报道指出，中国全国各地继续推进实施全民参保登记计划，五项保险参保人数均比2015年有所增长。其中，养老保险参保人数近9亿，为8万8777万人。

报告也显示，2016年，中国社会各项保险待遇水平相较2015年有所提高。其中，企业离退休人员月人均养老金为2373元（人民币，下同，483.56新元），增长5.4%。

此外，基金收支总体运行平稳，总支出4万6888亿元，增长20.3%；基金累计结余为6万6350亿元，增长11.5%。

报告指出，中国基金收支管理存在的主要问题是受降费率等政策影响，部分险种基金收入增速放缓或同比下降，或支出增幅高于收入增幅。

报道引述专家表示，中国基本养老保险基金具有流动性要求高、风险承受能力较低的特点，必须合理配置资产，优化投资方式，加强对各类风险的识别、衡量、评估、监测和应对，落实风险管控措施。

有报道指出，目前中国各地的养老保险相关制度已经基本实现了省级统筹。截至10月底，中国全国共有17个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度10.4%，其中14个省份提高了城乡居民基础养老金标准。

另一方面，推动就业政策效果明显。中国人社部数据显示，2017年三季度末，中国全国城镇登记失业率为3.95%，是金融危机以来的最低点。

中国基本养老保险基金中央调剂制度计划将于2018年实行，并在逐步完成省级统筹的基础上推进全国统筹。

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