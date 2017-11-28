解放军报批张阳 自杀逃罪可耻恶劣

中共中央军委原政治部主任张阳今天（28日）经新华社发布自缢身亡的消息后，《解放军报》随即发文严词批评张阳自杀逃罪恶劣，并称“这个曾经位高权重的上将，以这种可耻的方式结束了自己的一生。”

解放军报微信公众号“钧正平工作室”中午发出题为“自杀逃罪恶劣反腐永在路上”的评论，痛批张阳身为党和军队高级干部，丧失理想信念、丧失党性原则、丧失法纪敬畏、丧失道德底线，台上台下两种表现、人前人后两副面孔，嘴上喊忠诚、背后搞贪腐，是典型的“两面人”。

该评论称，张阳严重违纪违法问题给中共和军队事业造成严重危害，玷污中共的形象、玷污军队形象、玷污政治工作形象、玷污领导干部形象。

该评论说：“张阳以自杀手段逃避党纪国法惩处，行径极其恶劣。”

该评论也强调，军队是拿枪杆子的，绝不允许有腐败分子藏身。对张阳进行组织谈话，调查核实他的涉案问题，这是全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响工作的重要组成部分。

此外，也是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的重要举措，中共“党中央、中央军委作出这一决定是完全正确的，充分彰显了全面从严治党、从严治军的鲜明态度和坚定决心。”

该评论指出，张阳严重违纪违法问题再次警示，全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争任重道远。

此外，也必须深入贯彻落实中共十九大精神，坚决贯彻落实新时代中共的建设总要求，始终“绷紧从严从紧这根弦”，推动军队全面从严治党向纵深发展，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。坚持“重遏制、强高压、长震慑”“以永远在路上的坚韧和执着，坚决清除一切侵蚀军队健康肌体的病毒”。

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