调查：蔡英文执政近两年 四成台湾青年不幸福

台湾一家杂志与人事顾问公司昨天（27日）公布“青世代工作幸福感万人大调查”，针对25岁至45岁的青世代族群提问。

该调查显示，台湾总统蔡英文施政将近两年，青世代感到幸福的比率不到一成，不幸福的却达到四成，多数人认为政策让年轻人无感。

据中通社报道，该调查显示，若以满分10分计算，受访者目前的整体幸福感平均仅达6.18分，等于是及格边缘。

此外，将近八成受访者曾在过去三个月内出现失眠、焦虑、悲观等心理症状。

对于台湾未来与政治前景，青世代的看法都趋向负面和悲观。

以“一例一休”为例，多数受访者没有切身感到更幸福。若从性别做交叉分析来看，男性感到非常不幸福的比例较女性高。

将近四成受访者指出，对未来三年的预期是“经济不会增长，社会公平正义也不会改善”，发展的质与量到最后会两头皆空。

至于职场上如何才算成功，最多人认为是实践自己兴趣和梦想、成为特定领域的专家达人、快乐比金钱地位等更重要。

不过，仍有多数民众认为缺乏成长、升迁以及低薪，是工作上最大的压力来源。

该调查也显示，受访族群中21.7%认为在台中工作与居住最感幸福，名列全台第二大幸福城市，仅次台北市的25.6%。

该项调查由《Cheers快乐工作人》杂志联合艺珂人事顾问公司，于2017年8月14日至9月30日透过网络问卷进行，男生百分比32.75%，女生百分比67.25%。

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