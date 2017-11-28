专家：中国艾滋病检测个体可及度有待提高

中国艾滋病防治专家说，中国已建立起覆盖面广的艾滋病检测网络，每年检测过亿人次，占全球检测量三分之一。不过，个体可及率有待提高，中国全国大概还有20至40万感染者未被发现。

新华社今天（28日）引述中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友在2017年世界艾滋病日前夕，参加比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处组织的媒体活动时指出，2016年中国1.69亿人次接受艾滋病病毒检测，占全球检测量三分之一，今年预计会更多。手术前检测、其他就诊检测、无偿献血检测和孕产期检测是四个最主要方式。

吴尊友说，2008年中国艾滋病病毒检测量仅0.45亿人次，10年来艾滋病病毒感染者报告数逐年增加，主要是检测力度加大的结果，并不意味着新感染人数增加。艾滋病诊断普遍存在滞后性，每年检测出的病例是过去多年感染者的累积。

他说，2016年新报告感染者男女比例3.7：1，其中20-30岁男性居多，男男性行为者是主要感染人群。

此外，60岁以上男性感染比例也不小。地域分布上，云南、广西、新疆、四川和重庆感染率较高。

中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心参比实验室主任蒋岩则说，中国已建立起庞大的艾滋病检测网络，有资质的初筛实验室和检测点约3万家，覆盖中国全国98%以上的县级医疗卫生机构。

尽管如此，艾滋病病毒检测的个体可及度还有待提高。她说，据官方估计，中国全国还有20至40万感染者没被发现。很多感染者不知道被感染，有了高危行为也不愿意主动检测或不知道去哪里检测。

针对这一特点，基层卫生院和妇幼保健门诊近年来尝试推广快速检测试剂，如口腔黏膜渗出液测试剂。有艾滋病病毒尿液检测包的自动贩卖机还进了校园。

蒋岩说，这种贩卖机目前在北京、黑龙江、云南、广西、四川的30多所高校安装，方便了高校中那些高危行为后，想查但又不敢去医院的人，学校方面反映也不错。明年这一项目将继续扩大试点省市。

吴尊友说，快速检测试剂将是中国艾滋病检测的发展趋势，在总检测方法中所占比例会不断提高。

2014年联合国艾滋病署提出“90－90－90”目标：到2020年90%的艾滋病病毒感染者自身知情，90%知情的感染者获得治疗及90%接受治疗的人体内病毒受到抑制。

吴尊友说，现代医学依靠药物已可以让感染者病毒载量降至很低，成为非传染源从而控制传播，艾滋病病毒感染者坚持吃药可以达到一般人的预期寿命。

他说：“但最难是第一个‘90’，暨发现感染者。这是控制艾滋病流行的关键第一步，如果不能诊断发现绝大多数的感染者，要控制疫情将是不可能的。”

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