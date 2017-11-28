粤西首条高铁建设加快推进 广东人三小时生活圈扩容

广东茂名交通部门昨天（27日）透露，粤西首条高铁——深茂铁路施工建设加快推进。继上月底完成深茂铁路江门至茂名段最长、特大桥架设后，深茂铁路江门段的铺轨工作近日也将全部完成。

中新社引述深茂铁路江茂段建设方中铁二十五局相关负责人透露，预计明年3月，深茂铁路江门至茂名段开始进行联调联试，随即进入动车组测试阶段，明年6月底正式通车。

据了解，深茂铁路是连接珠三角核心城市与粤西地区的第一条快速铁路，全长388公里，东起深圳，途经东莞、广州、中山、江门、阳江，西至茂名。

一期工程江门至茂名段全长266公里，设计时速200公里，工期四年，先行段工程于2014年6月开工，当年底全线进场施工。二期工程深圳至江门段，目前正在抓紧进行项目前期工作。

据了解，深茂铁路也是中国“八横八纵”高铁网的“第一纵”—沿海通道的重要组成部分，更是连接珠三角与粤西、海南方向的第一条快速铁路。

此前，设计时速为每小时200公里，预留每小时250公里的茂湛铁路虽已于2013年通车，但由于深茂铁路江茂段尚未建成，茂湛高铁只能运行普速列车。

据中铁二十五局相关负责人介绍，深茂铁路江茂段通车后，经过茂湛铁路接驳合湛铁路，粤西湛江、茂名、阳江三市，集体加入中国全国高铁网络就可以真正实现。

特别是深茂铁路全线通车后，广州与茂名之间的铁路运行时间将由原来的五小时以上缩短至2.5小时左右，深圳至茂名将由近七小时缩短至三小时以内。从湛江坐火车到广州，行程也将控制在三小时内。

此外，以广州为中心，往北坐武广高铁，不到一个小时就能到韶关，往粤东到潮汕，经广深高铁转厦深铁路，最快三小时以内也可到达；粤东西北地区民众走入珠三角三小时经济圈。

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