赖清德上任集会游行暴增 台10月抗争人次创今年新高

台湾行政院长赖清德上台后抗争不断，劳团集结抗议“一例一休”修法，基层消防员继上次火烧蜂窝后，周五将再到政院拒绝赖清德要求他们“捕蜂捉蛇”做功德。

最新集会游行统计，10月已有7万多人走上街头，相较去年同月增长近五成，创下今年新高。

据联合新闻网昨天（28日）报道，赖清德今年挟高人气北上“入阁”，于9月8日与前院长林全交接成为新任行政院长后，至今上任超过两个月。

但面对消防员抗议捕蜂捉蛇、反南铁东移等土地抗争，以及劳团抗议“一例一休”再修法，赖清德民调出现疲软。其上任后集会游行数未见减少，参加人数更是不减反增。

据内政部警政署最新统计显示，截至今年10月为止，全台申请、申请不准和未申请的集会游行共有3147件，估计实际参加人数达39万3001人，平均每次集会游行实际时间为9小时45分钟，共使用13万3671名警力。

其中，9月份和10月份的集会游行件数分别为315件和312件。10月份集会游行申请、申请不准和未申请件数较去年同月增长15.13%，参与人数则创下今年新高。

统计显示，10月份申请参加集会游行人数达12万7714人，估计实际参加人数为7万7037人，相较于去年同月增长47.07%，占今年1至10月集会游行总参加人数近两成。

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