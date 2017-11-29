广东警方10个月破毒品案1.3万余起 缴毒10.4吨

广东省公安厅昨天（28日）举行新闻发布会上透露，今年以来，在中国公安部的组织协调下，广东警方开展打击制贩毒犯罪专项行动，成功打掉多个走私及制贩毒犯罪团伙。当局侦破毒品刑事案件1.3万起，刑拘犯罪嫌疑人1.6万余名，缴获毒品10.4吨，推动重点地区制毒形势持续好转。

据中新社报道，广东警方通过开展跨境禁毒执法合作，深化与港台地区警方合作，参与中澳、中越、中新联合缉毒行动，打击跨国走私毒品犯罪取得良好效果。目前汕尾陆丰、揭阳惠来两地毒品制造和集散中心地位明显弱化，制毒犯罪转为偶发、零星发案，全省毒品犯罪重点地区的制毒形势持续好转。

警方披露的案例显示，粤桂两省多部门联合侦破庄某鹏等人特大走私贩卖毒品案件，抓获犯罪嫌疑人20余名，缴获由越南入境的海洛因20余千克及制式手枪、子弹、涉案车辆等作案工具一批，查扣现金150余万元（人民币，下同，30.53余万新元）。

此外，广州市公安局白云警方借力“白云快递小哥”，成功破获一宗特大跨境走私毒品案，在多地警方协助下共抓获犯罪嫌疑人14名，缴获毒品冰毒250余千克。

根据涉毒线索有奖举报规定，警方对重大有功的“白云快递小哥”予以30万元奖励。

据悉，这是今年以来广州警方侦破的最大宗毒品走私案件，该跨境毒品走私团伙以台湾籍人员为主，活动范围除广东省内多个地市外还涉及外省市、港澳台地区及多个东南亚国家。目前，李某等人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

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