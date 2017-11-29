台蒙藏委员会昨天正式走入历史

台湾立法院昨天（28日）经表决通过，废止蒙藏委员会组织法，委员会相关功能将移入文化部、陆委会及外事主管部门。

据中通社报道，时代力量党立委今年5月提出组织改造案，要求裁撤侨务委员会、退辅会及蒙藏委员会。

案经立法院党团协商逾月未达共识，立法院进行表决。民进党和时代力量党委员赞成者多数，中国国民党委员虽然反对，提案仍以多数通过。

国民党立委吴志扬表示，国民党团对内容没意见，可是行政院却在立法院审查前，就先行通过行政命令裁撤蒙藏委员会人员，相当不尊重立法院。

据报道，至于蒙藏委员会此前的业务安排依性质分别，将蒙藏文化保存传扬、藏传文化移入文化部；蒙藏信息搜整、情势研析移入陆委会；人才培育、人道援助移入外事主管部门。

员额则依业务移拨比例和现职人员意愿调查结果，分别移拨陆委会和文化部，并另于文化部增设派出单位蒙藏文化中心。

据介绍，1928年7月11日行政院始下设蒙藏委员会，综理蒙藏事务，专司蒙藏行政及各项兴革事项，位阶与各部相同。其核心业务包括对在台蒙藏人士辅导照顾、蒙藏文化保存传扬、人才培育、蒙藏研究，与海外蒙藏族聚居地区人道援助与经贸、学术、文化及医疗交流。

今年8月14日，行政院宣布不再为蒙藏委员会编列预算。8月17日，行政院通过“蒙藏委员会组织法废止案”，送立法院审议。11月28日，蒙藏委员会正式走入历史。

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