美商务部对中国产普通合金铝板发起“双反”调查

美国商务部部长罗斯华府时间昨天（28日）宣布，对中国产普通合金铝板发起反倾销和反补贴调查。与以往应美国国内公司申诉发起调查不同，这是美国商务部时隔26年以来第一次自己发起“双反”调查。

据中新社报道，美国的“双反”调查通常是由美国国内公司发起申诉，声称由海外进口到美国的产品存在倾销或补贴行为，然后再由商务部和国际贸易委员会分别立案调查，很少由商务部自己发起调查。

美国商务部最近一次自己发起反补贴调查，是1991年针对从加拿大进口的软木木材。最近一次自己发起反倾销调查，则是1985年针对从日本进口的半岛体。

美国商务部在声明中称，有资料显示从中国进口到美国的普通合金铝板，存在倾销和补贴行为，并可能对美国国内的相关产业造成实质性损害或威胁。

美国商务部估计，上述产品的倾销幅度为56.54%至59.72%，补贴幅度也超过了2%。

根据美国的贸易救济程序，美国国际贸易委员会将于2018年1月12日前后做出初裁。如果该委员会裁定上述产品，对美国相关产业造成实质性损害或威胁，商务部将继续调查。

此外，也将于2018年2月和4月分别做出反补贴和反倾销初裁。

如果美国国际贸易委员会和商务部做出肯定性终裁，那么商务部将通知美国海关对上述产品征收“双反”关税。

美国商务部数据显示，2016年美国从中国进口的普通合金铝板金额约为6.036亿美元（8.12亿新元）。

中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

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