民进党明宣布2018县市长首批提名名单

民进党选举对策委员会将于今天（29日）通过2018县市长首批提名名单，昨天（28日）名单出炉，九名现任民进党执政县市首长将继续争取连任，数度被传阵前换人的嘉义县长涂醒哲也榜上有名。

据中通社报道，民进党在其执政县市将提名现任者，包括基隆市长林右昌、桃园市长郑文灿、新竹市长林智坚、台中市长林佳龙、彰化县长魏明谷、云林县长李进勇、嘉义市长涂醒哲、屏东县长潘孟安及澎湖县长陈光复。

选对会昨天开会，一致同意依照“2018提名特别条例”规定，建请民进党主席提请九位现任的县市长，在中执会中讨论、通过。

日前一度被点名可能被“换将”的涂醒哲，经过几个月的考验终于确定过关，经各方考量，民进党党中央最后决定维持“现任优先”原则。

党中央也规划，中执会结束后，由党主席蔡英文率领九位县市长一起造势，亲自出席记者会推荐。原本也要加入造势行列的行政院长赖清德，则确定不会出席。

针对即将进行的连任提名，林右昌受访时表示，连任最大的竞争对手还是自己。这倒不是去忽视其他竞争者，而是因为上次选举有超过10万位市民投给他，这是历史责任。

据台媒此前报道，民进党明年县市长选战布局分三大类，包括现在执政、明年争取连任县市；执政已满两届，争取延续执政县市；非执政县市和离岛艰困选区。

至于国民党的备战，预定在12月首波征召寻求连任的南投县长林明溱、现任苗栗县长徐耀昌及连江县长刘增应参选。其执政县市新北市，现任副市长侯友宜与前台北县长周锡玮都有意出征；国民党立委张丽善26日也表态角逐下届云林县长选举。

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