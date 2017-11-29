蔡英文曾收庆富相关政治献金 民进党为此前否认言论致歉

民进党秘书长洪耀福上周对外保证，称蔡英文担任党主席后，没受过庆富集团陈庆男父子任何政治献金。有媒体昨天（28日）曝出蔡曾收过3万元（新台币，下同，1300新元），洪耀福当天表达歉意。

据中通社报道，庆富承揽“猎雷舰”衍生出诈贷风波，蓝绿阵营都避之惟恐不及，凡有牵涉都积极切割。洪耀福曾向记者们表示，蔡英文2008年后，三度参选都没有收过任何庆富集团相关的政治献金，甚至反问国民党主席吴敦义敢不敢发誓没有收过。

不过，媒体查阅蔡英文二度参选的政治献金资料后，发现蔡英文曾在2015年11月6日，收过一位“陈庆男”的3万元捐款。由于这位“陈庆男”户籍地址设在高雄市前镇区，而庆富集团负责人陈庆男在交保期间，每天都得到住处附近的前镇区复兴路派出所报到，极可能是同一人。

对此，民进党发言人王闵生回应，民进党第一次查核政治献金资料时，由于小额捐款笔数过于庞大，很短的时间内需核对9万1000多笔资料，在确认每一个捐款对象过程中有疏失。

王闵生说，事后再次查证，民进党在2015年11月6日确实有收受一笔来自居住在高雄市前镇区陈庆男先生，以个人名义所捐出的小额捐款3万元整。

对于在第一时间没有查出陈庆男的捐款，洪耀福表示最深的歉意。

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