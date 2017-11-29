红黄蓝幼儿园幼教被刑事拘留 京警公布调查情况

北京警方昨晚（28日）公布朝阳区红黄蓝新天地幼儿园涉嫌伤害儿童事件调查情况。

新华社引述警方发布消息称，经公安机关调查，朝阳区红黄蓝新天地幼儿园教师刘某某（女，22岁，河北省人）因部分儿童不按时睡觉，遂采用缝衣针扎的方式进行“管教”。因涉嫌虐待被看护人罪，现刘某某已被刑事拘留。

此外，涉事幼儿园共有教职员工78人，内有男性八人，工作过程均不具备单独接触儿童条件。

经专家会诊、第三方司法鉴定中心对家长提出申请的相关涉事女童人身检查，均未见异常。儿童在园期间服用药物有严格规定，须家长将药品填写好名称、服药时间和剂量说明后交由幼儿园保健医生专门负责。

经调取涉事班级监控视频存储硬盘，发现已有损坏。经专业公司技术检测，系多次强制断电所致。

经查，该园库管员赵某某（女，45岁，河南省人，住在监控室）感觉监控设备噪音大，经常放学后将设备强制断电。经鉴定部门工作，目前已恢复约113小时视频，未发现有人对儿童实施侵害。

针对网传涉事幼儿园“群体猥亵幼童”等内容，经查，系刘某（女，31岁，北京市人）、李某某（女，29岁，河北省人）二人编造传播。

刘某因虚构事实扰乱公共秩序已被行政拘留；李某某被公安机关批评教育，11月25日其已在个人微博公开致歉。

针对11月23日某电视台报道该幼儿园幼儿被喂食药片的情况，经核实，幼儿家长苟某（男，28岁，四川省人）承认孩子没有在园内被喂食药片，视频内容系其在家中使用家人服用的药片，以语言诱导方式询问孩子，拍摄后发至幼儿家长微信群。相关电视台记者刘某（男，36岁，北京市人）未经采访核实，直接从网上下载编发。

针对涉事女童家长赵某某（女，31岁，黑龙江省人）发表的“‘爷爷医生、叔叔医生’脱光衣物检查女儿身体”的言论，经核实，赵某某承认系其编造，并愿意向社会澄清事实、公开道歉。

公安机关表示，对此案正在进一步开展工作，对于涉嫌侵害未成年人的违法犯罪行为，公安机关将一查到底，坚决依法严厉打击。

同时，当局也呼吁公众理性对待网上信息，对于故意制造和传播谣言的行为，公安机关将依法予以严肃处理。

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