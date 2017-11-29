红黄蓝发布道歉信：深感耻辱 没资格祈求原谅唯有行动

继北京朝阳警方昨晚公布“红黄蓝”新天地幼儿园事件调查情况后，红黄蓝今天（29日）在其官方微博发布了一份道歉信，称“针扎在孩子身上，也扎在了我们每一个人的心里。”

据新浪网报道，红黄蓝也表示，“我们没有资格祈求原谅，唯有拿出实际行动”，将对幼儿园监控系统进行全面升级，确保做到无死角不间断实时监控。

上述道歉信同时提到，还有个别红黄蓝幼儿园也传出家长举报有疑似幼儿受到伤害的情况，园所已全力配合警方调查。

道歉信全文如下：

尊敬的社会各界：

11月28日晚间，北京朝阳警方公布了对北京市朝阳区红黄蓝新天地幼儿园事件的最新调查情况：该园教师刘某某因部分儿童不按时睡觉，遂采用缝衣针扎的方式进行“管教”。因涉嫌虐待被看护人罪，现刘某某已被刑事拘留。针扎在孩子身上，也扎在了我们每一个人的心里。

此外，还有个别红黄蓝幼儿园也传出家长举报有疑似幼儿受到伤害的情况，园所已全力配合警方调查。

我们倍感难过和耻辱，向孩子们和大家深深道歉，对不起！我们没有资格祈求原谅，唯有拿出实际行动。

为此，我们郑重向全社会承诺：

1.对任何人以任何方式伤害孩子的行为零容忍，恳请全体家长与社会各界，发现新的问题和线索，立即向公安机关举报和反映。

2.对在我们园所受到伤害的孩子，我们绝不推脱逃避，有错必究，有责必担，承担相应法律责任。

3.积极配合政府、家长与社会各界，全力保护孩子和教职工的人身安全与合法权益不受侵害

4.对幼儿园监控系统进行全面升级，确保做到无死角不间断实时监控。

5.在专家指导下，与家长建立家园共育机制，尽最大可能开放透明办学。

恳请全社会与我们一起共同守护孩子，守护未来。

感谢大家的关注与监督。

北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公公司

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