耿爽：中国特使应邀今明访问津巴布韦

中国外交部发言人耿爽昨天（28日）在北京例行记者会上宣布，应津巴布韦共和国政府邀请，中国外交部部长助理陈晓东将作为中国政府特使，从今天（29日）至明天（30日）访问津巴布韦。

中新社引述耿爽指出，中国和津巴布韦传统友好；建交37年来，两国关系经受住时间和国际风云变幻的考验，始终健康稳定发展。他表示，双方政治互信不断增强，各领域合作成果丰硕，给两国人民带来实实在在的好处。

耿爽也称，中方珍视两国传统友谊，愿本着平等互利、合作共赢的原则，同津方共同努力，推动中津关系继续保持良好发展势头。

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