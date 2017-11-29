泄密案二审开庭 马英九坚称无罪

台湾前总统马英九因涉嫌泄密遭台北地检署提起公诉案，台湾高等法院昨天（28日）开庭二审，马英九站着发言足足讲了15分钟，并再度强调“我无罪，请驳回检方的上诉。”

据中通社报道，2013年9月，时任总统马英九接获当时检察总长黄世铭告知，指办案时另发现时任立法院长的王金平、民进党立院党团总召集人柯建铭涉司法关说。马英九紧急召集当时行政长院江宜桦等人转述内情商议。

对此，台北检方依泄密罪对他起诉。台北法院开庭审讯认为，马英九是依“宪法”赋予的权力，解决可能爆发的“院与院之间的争执”，判马无罪。但检方不服上诉，台湾高等法院昨天上午开庭二审，马英九依时出庭。

据报道，马英九在庭上站着发言足足讲了15分钟。他说，自己被控的泄密案有二件，一件是立委柯建铭自诉，另一件是台北检方提出公诉；自诉案已经一二审判他无罪，公诉案一审判他无罪。

马英九指出，二案历经七位法官，三次判他无罪，都认为他是基于“宪法”赋予的权力，采取必要措施。事实上，任何一位总统对于法务部长和立法院长间的司法关说，首先要考量的是“宪政”风暴，而不是谁要斗倒谁。

他表示，很遗憾，台北地检署检察官执意上诉，曲解法律赋予他的院际调解权。

此外，马英九也多次批评台北检方的起诉，根本就是认为总统和行政院长没有任何行政权，甚至禁止总统和行政院长思考、讨论，而且讨论的还是违法关说丑闻。

如先前多次开庭，马英九再度强调，依照本案所有的证据及事实，“我无罪”，请驳回检察官上诉。此次开庭，民进党立委柯建铭并未出现，由律师代为旁听。

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