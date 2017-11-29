资产规模逾1.8万亿元 中国国家能源集团正式成立

中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司，随着重组成立大会的召开，国家能源集团已于昨天（28日）正式成立，能源央企新“航母”诞生，资产规模超过1.8万亿元（人民币，3700亿新元）。

《人民日报》今天（29日）引述国家能源集团董事长乔保平表示，下一步将加快推进资产、业务、机构、人员、管理、文化和党建全方位融合，保障重组工作圆满完成，切实发挥协同效应，确保重组红利充分释放，实现“1+1＞2”的重组效果。

他称，下一步将以推进供给侧结构性改革为主线，聚焦煤炭、发电主业，大力实施“三去一降一补”，化解产能过剩，优化布局结构，推进绿色发展。

此外，也大力实施创新驱动战略，全面深化内部改革，加快完善现代企业制度，积极发展混合所有制经济，加大“走出去”力度，积极参与“一带一路”建设，全力打造具有全球竞争力的世界一流综合能源集团。

路透社今天指出，国家能源集团拥有33万名员工、八家科研院所、六家科技企业，形成煤炭、常规能源发电、新能源、交通运输、煤化工、产业科技、节能环保、产业金融等八大业务板块。重组后的国家能源集团可谓能源“巨无霸”。

作为世界最大的煤炭生产公司，国家能源集团拥有生产煤矿83个（露天煤矿16个），核定产能4.29亿吨。作为世界最大的火力发电生产公司，国家能源集团拥有火电装机1.67亿千瓦，电站遍布中国全国31个省区市，以及澳大利亚、南非、印度尼西亚等国家。

作为世界最大的可再生能源发电生产公司，国家能源集团拥有风电装机达3300万千瓦，年发电量570亿度。

作为世界最大煤制油、煤化工公司，国家能源集团投入煤制油化工生产运营项目共28个，运营和在建煤制油产能526万吨，煤制烯烃产能288万吨。

此外，国家能源集团还拥有2155公里的铁路，年吞吐量3亿吨的港口，以及80艘自有船舶的船队。在重载铁路建设运营方面，也处于行业领先水平。

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