美国商务部终裁中国产工具箱存在补贴行为

美国商务部华府时间昨天（28日）发布终裁结果，认定从中国进口的工具箱和工具柜存在补贴行为，补贴幅度为14.03%至95.96%。如果美国国际贸易委员会在明年1月也做出肯定性终裁，美国将正式对中国产上述产品征收反补贴关税。

据中新社报道，今年5月，为回应美国工具制造商滑铁卢工业公司的申诉，美国商务部对从中国进口的工具箱和工具柜发起“双反”调查。

11月13日，美国商务部已初裁认定上述产品存在倾销行为，倾销幅度为90.4%至168.93%。

此前，美国国际贸易委员会也于5月份初，裁认定上述产品对美国相关产业造成实质性损害。

根据美国商务部28日的声明，在终裁从中国进口的工具箱和工具柜存在补贴行为后，美国商务部将通知海关对从中国进口的上述产品征收相应保证金。

此前，在做出相关“反倾销”初裁后，美国商务部已通知海关对上述产品征收相应保证金。

根据美国贸易救济程序，最终是否征收“双反”关税除了要商务部做出终裁，还需另一家机构美国国际贸易委员会做出终裁。

按照日程，美国商务部将于2018年3月对上述产品做出“反倾销”终裁，国际贸易委员会将于2018年1月8日前后终裁上述产品是否对美国相关产业造成实质性损害。

如果两家机构均做出肯定性终裁，美国商务部将要求海关对相关产品征收“双反”关税。

美国商务部数据显示，2016年美国从中国进口的工具箱和工具柜产品金额约为2.3亿美元（3.1亿新元）。

据报道，中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

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