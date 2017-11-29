打造“冰上丝绸之路” 辽宁构建滨海国际运输新通道

辽宁省交通运输厅副厅长冯万斌透露，辽宁要构建中国连接欧洲的重要滨海国际运输新通道，打造“冰上丝绸之路”。

中新社引述冯万斌在辽宁省政府新闻办昨天（28日）举行的新闻发布会上介绍，目前，辽宁已形成了“辽满欧”“辽蒙欧”“辽海欧”三条综合交通运输大通道建设，以推动辽宁融入“一带一路”倡议。

据报道，“辽满欧”大通道自2014年开通以来一直保持良好运营，平均每周开行中欧班列13列。预计到2017年底，集装箱运量累计突破10万标准箱，年均增长27%以上，占满洲里口岸出境货物的50%以上。

“辽满欧”如今已经成为承南启北、连接中国国内外，历经境外五个国家九个城市的公铁海联运大通道。到2022年，“辽满欧”大通道将建设成为以港口为核心，辐射东南沿海，贯通“三省一区”，连接东北亚，直达欧洲的经济走廊。

另一方面，第一班“辽蒙欧”中欧班列2017年5月从盘锦港发出，经二连浩特口岸出境到达欧洲。未来将加快完善“辽蒙欧”通道境内铁路建设，形成辽宁通往欧洲的第二条综合交通运输大通道。

此外，中远集团“永盛轮”已分别于2013年和2015年从大连港启航，穿越北极通往欧洲，实现了往返双向通航。

这三条国际运输通道的建设，大大缩短了辽宁与欧洲的区域时空距离。在未来五年，辽宁还将加强辽鲁货滚甩挂运输通道与大通道的衔接，支持沈阳内陆干港建设。

此外，也加大中欧班列运行密度，提升“辽满欧”中欧班列影响力，并谋划辽宁经由新疆联结中亚地区运输通道建设。

冯万斌表示，要巩固发展大连港“辽海欧”大通道北方始发港地位，实现季节性常态化运营，并且构建中国连接欧洲的重要滨海国际运输新通道，打造“冰上丝绸之路”，推进辽宁的开放发展。

免费试阅14天