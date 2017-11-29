贾康：中国经济“软着陆”已有相当大把握

华夏新供给经济学研究院首席经济学家、财政部财政科学研究所原所长贾康昨天（28日）在“《财经》年会2018：预测与战略”上表示，现在看来，中国经济“软着陆”已经有相当大的把握，“L型转换的尾巴似乎拉出来了”。

据中新社报道，今年前三季度中国GDP增速为6.9%。贾康此前预计，第四季度中国经济增速仍将维持6.7%以上。

对于“软着陆”的概念，贾康认为，中国如果能乘势完成大型的“L”转换，由高速切换到到中高速增长就是成功实现了“软着陆”。

贾康认为，中国经济过去几十年的超常规发展带有明显粗放特征。但一直粗放发展下去是没有可持续性的，环保、食品安全、收入分配等问题隐患叠加，需要通过改革攻坚克难。当前中国正经历着从原来的“又快又好”转变为”又好又快”、经济“软着陆”的发展过程。

此外，中共十九大提出构建现代化经济体系，其中一个明显的信号是，十九大报告通篇未提GDP。这说明中国正在追求质量第一、效率优先，打造经济升级版。

不过，贾康指出，不以GDP论英雄，那“以什么论英雄”这个问题一定要解决。GDP指标有其局限性，它只能反映一段时间内的经济总量，不能同时反映经济结构是优化还是恶化了，也不能反映效益水平是提高还是降低了。因此在实际操作的过程中，要辅以其它的指标。

贾康表示，2035年中国要基本实现社会主义现代化，这个目标的实现需要与之匹配的指标体系，“这是一个必须在供给侧结构性改革中努力解决的问题”。

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